खुलासा! UP सरकार ने जारी नहीं किया था पास, झूठ बोलकर उत्तराखंड गए अमनमणि त्रिपाठी

बिजनौर: पूर्वांचल के बाहुबली नेता अमरमणि त्रिपाठी जो मधुमिता शुक्ला के हत्याकांड के लिए जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं. उनके बेटे और यूपी की नौतनवां सीट से निर्दलीय विधायक अमनमणि त्रिपाठी का नाम एक नए विवाद से जुड़ गया है. दरअसल अमनमणि त्रिपाठी लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान 6 लोगों के साथ यूपी से बद्रीनाथ और केदारनाथ गए थे.

तभी रास्ते में रविवार रात को चमोली बॉर्डर के पास अमनमणि त्रिपाठी और उनके साथियों को पुलिस ने रोका. लेकिन बाद में इन लोगों को यूपी के बॉर्डर पर लाकर छोड़ दिया गया. इसके बाद सोमवार को अमनमणि त्रिपाठी और उनके 6 साथियों को बिजनौर पुलिस ने गिरफ्तार किया. इन सभी लोगों पर लॉकडाउन के उल्लंघन के लिए FIR दर्ज कर ली गई.

बिजनौर के एसपी ने कहा कि यूपी सरकार ने अमनमणि को उत्तराखंड जाने की अनुमति नहीं दी थी. वह अनावश्यक रूप से बाहर थे और उनके पास वैलिड पास भी नहीं था. इन लोगों को क्वारंटाइन किया जाएगा और टेस्ट किया जाएगा. एक्शन भी लेंगे.

Bijnor: FIR registered against independent MLA from Nautanwa, Aman Mani Tripathi & his 6 associates. SP Bijnor says, " He wasn't authorised by UP govt to go to Uttarakhand. He was out unnecessarily & didn't have valid pass. Action being taken. He'll be quarantined&tested." (04.5) pic.twitter.com/LnsM6iWTpX

