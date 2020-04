सितंबर में अपने चरम पर होगा Coronavirus, भारत की 58% आबादी हो सकती है संक्रमित: CM अमरिंदर

चंडीगढ़: कोरोना वायरस (Coronavirus) के संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकारें लॉकडाउन (Lockdown) बढ़ाने का फैसला ले रही हैं. ओडिशा के बाद अब पंजाब ने भी लॉकडाउन/कर्फ्यू बढ़ाने का फैसला किया है. शुक्रवार (10 अप्रैल) को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर (CM Captain Amarinder Singh) के नेतृत्व में हुई पंजाब कैबिनेट की बैठक में राज्य में लॉकडाउन को 1 मई तक बढ़ाने का फैसला लिया गया.

वीडियो कांफ्रेंसिग के जरिए पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने एक चौंकाने वाली बात कही. उन्होंने स्वास्थ्य विशेषज्ञों का हवाला देते हुए कहा कि आने वाले समय में कोरोना वायरस से स्थिति और भी खतरनाक हो सकती है. उन्होंने कहा, ''हमारे कुछ सीनियर और टॉप मेडिकल ऑफिसर्स ने इस बात की चिंता जलाई है कि ये महामारी सितंबर के मध्य तक अपने चरम पर होगी. इस वायरस की वजह से देश की 58 प्रतिशत आबादी संक्रमित होगी, जबकि पंजाब के 80 प्रतिशत से ज्यादा लोग प्रभावित होंगे."

We have very senior and top class medical officers who have said they expect it (#COVID19) will peak in mid September, at the point when 58% of population can be infected: Punjab Chief Minister Captain Amarinder Singh https://t.co/dzvS5U2Cc6

— ANI (@ANI) April 10, 2020