VIDEO: दुश्मन के विमान को हवा में ढेर करने वाली आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण

नई दिल्लीः भारत ने सोमवार को ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से आकाश-एमके-1ए प्रक्षेपास्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया. रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी दी. सतह से हवा में मार करने वाले इस विमानरोधी प्रक्षेपास्त्र की मारक क्षमता 25 किलोमीटर तक है और यह अपने साथ 60 किलो तक आयुध ले जाने में सक्षम है. इस प्रक्षेपास्त्र का 25 और 27 मई को परीक्षण किया गया.

रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से 25 और 27 मई को सफलतापूर्वक आकाश-एमके-1एस का सफलतापूर्वक परीक्षण किया.”

#WATCH DRDO yesterday successfully test fired the Akash-1S surface to air defence missile system in Balasore off the Odisha coast. It is a new version of the missile fitted with an indigenous seeker. It was the second successful test of the missile. pic.twitter.com/XuaHTTC46F

