केरल: कोरोना काल में मेडिकल स्टोर मालिकों ने लगाई मास्क की बिक्री पर रोक, ये है वजह

त्रिवेंद्रम: कोरोना काल (Coronavirus) में मास्क (Mask) और सेनिटाइजर (Sanitizer) की कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार ने इनके दामों को तय कर दिया था. सरकार के इस कदम से लोगों ने राहत की सांस ली थी. लेकिन त्रिवेंद्रम में इसके उलटे परिणाम देखने को मिले. यहां सरकार के इस फैसले के बाद कुछ मेडिकल स्टोर मालिकों ने मास्क की बिक्री पर रोक लगा दी, क्योंकि वो सरकार द्वारा तय दामों पर मास्क नहीं बेच सकते.

मेडिकल स्टोर मालिकों ने बताया कि हम सरकार द्वारा तय दाम पर मास्क नहीं बेच सकते क्योंकि स्पलायर उन्हें उस दाम में मास्क नहीं दे रहा. इसलिए उन्होंने इसकी बिक्री ना करने का फैसला लिया है. उन्होंने बताया कि इस दौरान सेनिटाइजर की बिक्री जारी है, उसपर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है.

Kerala: Some pharmacies in Trivandrum have stopped selling masks after govt fixed its price&brought it under Essential Commodities Act. A shop keeper says, "We can't sell masks at prescribed prices as suppliers are not giving us at that rate. However, we are selling sanitizers". pic.twitter.com/VkJB5CEG2y

