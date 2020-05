अम्फान से पश्चिम बंगाल में तबाही का मंजर, राज्यपाल ने वीडियो जारी कर दिखाए हालात

कोलकाता: सुपर साइक्लोन अम्फान (Amphan Cyclone) ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में तबाही मचा दी है. तूफान के चलते दोनों राज्यों में 10 से 12 लोगों की मौत हो चुकी है. तूफान से बिगड़े हालात पर केंद्र लगातार नजर बनाए हुए है. हालात की समीक्षा के लिए दिल्ली में उच्चस्तरीय बैठक हो रही है. पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो सझा किया है.

वीडियो में तूफान से तबाही का मंजर साफ देखा जा सकता है. राज्यपाल ने वीडियो के साथ कैप्शन लिखा है, 'अम्फान के कारण हुई जान माल का हानि से व्यथित हूं. मैं पिछले कुछ दिनों से लगातार एजेंसियों के संपर्क में था. उनकी प्रतिबद्धता ने नुकसान को कम किया है.'

उन्होंने आगे लिखा, 'यह अपने पीछे विनाश का निशान छोड़ गया है. दशकों में सबसे खराब. सभी को बड़े पैमाने पर राहत कार्य के लिए आगे आने की जरूरत है.'

Am distressed at the loss of lives and property #Amphan. Was in constant touch with agencies for last few days. Their commitment has minimised damage.

It has left behind a trail of destruction. Worst since decades. All need to come forward for massive relief work. pic.twitter.com/X0Ep0D5geD

