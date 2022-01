नई दिल्‍ली: भारत ने गुरुवार को यहां ओडिशा के तट से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ‘ब्रह्मोस’ का सफल परीक्षण किया जो नवीनतम प्रौद्योगिकी से लैस है. रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने एक बयान में यह जानकारी दी.

एजेंसी की खबर के अनुसार, बयान में बताया कि बेहतर नियंत्रण प्रणाली सहित अन्य नई तकनीकों से लैस इस मिसाइल को डीआरडीओ के सहयोग से ब्रह्मोस एयरोस्पेस द्वारा गुरुवार सुबह लगभग 10 बजकर 30 मिनट पर चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज के लॉन्च पैड-3 से प्रक्षेपित किया गया.

BrahMos Missile was successfully test fired from ITR, Chandipur today. The mission validated many new indigenous systems successfully demonstrating enhanced capabilities. #MakeinIndia@DefenceMinIndia@BrahmosMissile@SpokespersonMoD#AtmaNirbharBharat pic.twitter.com/bHS7t24gSd

— DRDO (@DRDO_India) January 20, 2022