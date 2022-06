Suicide By Mistake: हॉरर मूवी देखने के बाद 8 साल के बच्चे ने गुड़िया को फंदे से लटकाया, फिर किया ऐसा

Aarti Rai, Hanged His Doll And Himself Too: पुणे से सटे पिंपरी चिंचवड़ में एक दिल दहला देने वाला मामला (Case) सामने आया है. यहां 8 साल के बच्चे ने मोबाइल फोन पर हॉरर फिल्म (Horror Movie) देखी, फिर सीन को रीक्रिएट करने की कोशिश में फांसी (Hanging) लगाकर जान दे दी.

गुड़िया को लगाया फंदा

अजीब बात ये है कि बच्चे ने पहले अपनी गुड़िया (Doll) को फांसी लगाई और फिर यह जानलेवा कदम उठाया. सोमवार शाम यह वारदात (Crime) पिंपरी चिंचवड़ के थेरगाव इलाके में हुई. 8 साल का सूरज (बदला हुआ नाम) माता-पिता और भाई-बहन के साथ रहता था. वारदात के वक्त मां (Mother) किचन में थी.

ये भी पढें: राकेश टिकैत पर हमला करने वाला व्यक्ति है हत्यारा? जानिए पुलिस ने क्या कहा

फोन पर देखी थी हॉरर मूवी

बच्चे के भाई और बहन बाहर बैठ कर पढ़ाई कर रहे थे. बच्चा कमरे में अकेला था और मोबाइल फोन (Mobile Phone) पर हॉरर फिल्म देख रहा था. यह बच्चा बहन के कमरे से पहले एक गुड़िया (Doll) लेकर आया और उसके चेहरे पर काला कपड़ा डालकर उसे लटकाया. इसके बाद उसने खिड़की (Window) से बंधी रस्सी अपने गले में बांधी और बेड से कूद गया.

ये भी पढें: शादी के दिन दुल्हन ने दिया बच्चे को जन्म, कैंसेल करना पड़ा वेडिंग फंक्शन

दम घुटने से हुई मौत

आपको बता दें कि रस्सी (Rope) छोटी होने की वजह से उसका पैर जमीन तक नहीं पहुंचा और दम घुटने (Suffocation) से मौके पर ही बच्चे की मौत हो गई. इस तरह से एक मासूम बच्चे की जान चले जाना (Death) वाकई में स्तब्ध करके रख देता है.

LIVE TV