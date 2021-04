Shashi Tharoor ने शेयर की Sumitra Mahajan के निधन की Fake News, ताई ने जमकर लगाई फटकार

इंदौर: अपने निधन की फर्जी खबरों पर पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन (Sumitra Mahajan) ने चुप्पी तोड़ी है. महाजन ने इसके लिए न्यूज चैनलों (News Channels) को जमकर फटकार लगाई है. उन्होंने कहा कि आखिर न्यूज चैनल बिना सच्चाई पता किए ऐसी खबर कैसे चला सकते हैं? क्या उन्होंने इंदौर प्रशासन (Indore Administration) से खबर की सच्चाई पता करने की कोशिश की? बता दें कि हल्का बुखार आने के बाद सुमित्रा महाजन ने अपना कोरोना टेस्ट (Corona Test) कराया था. उनकी COVID-19 रिपोर्ट निगेटिव आई थी. उनकी तबीयत में अब सुधार बताया जा रहा है.

पूर्व लोकसभा अध्यक्ष के निधन की खबर गुरुवार रात को सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल हुई थी, जिसकी शुरुआत कुछ हद तक कांग्रेस सांसद शशि थरूर (Shashi Tharoor) के पोस्ट के बाद हुई. थरूर ने लिखा था कि पूर्व लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन जी हमारे बीच नहीं रहीं. ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए महाजन ने कहा, ‘मेरी भतीजी ने शशि थरूर के ट्वीट का खंडन किया, लेकिन बिना पुष्टि के इस तरह की खबरें फैलाने की क्या जल्दबाजी थी’.

How could news channels run a report on my so called demise without even cross checking with the Indore administration? My niece refuted Mr. Tharoor on Twitter but what was the urgency in announcing without confirmation?: Sumitra Mahajan, former Lok Sabha speaker (File photo) pic.twitter.com/eE6mv15rly

