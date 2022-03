मणिपुर में CM को लेकर सस्पेंस खत्म, इस दिग्गज को चुना गया विधायक दल का नेता

नई दिल्लीः मणिपुर में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद अगले मुख्यमंत्री को लेकर जारी चर्चाओं पर अब विराम लग गया है. मणिपुर में सीएम को लेकर सस्पेंस को भाजपा आलाकमान ने खत्म करते हुए बीरेन सिंह के नाम का ऐलान कर दिया है. बीरेन सिंह ही मणिपुर में भाजपा विधायक दल के अगले नेता होंगे.

मणिपुर में भाजपा विधायक दल की बैठक के बाद एन बीरेन सिंह को विधायक दल का नेता चुनने का फैसला लिया गया. बता दें कि बीरेन सिंह लगातार दूसरी बार मणिपुर की सत्ता को संभालने जा रहे हैं. जल्द ही वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. मणिपुर में हुई भाजपा विधायक दल की बैठक में केन्द्रीय पर्यवेक्षक निर्मला सीतारमण और सह-पर्यवेक्षक किरेन रिजिजू मौजूद रहे.

Manipur's acting CM N Biren Singh unanimously elected as the Chief Minister of the State in the Manipur BJP legislature party meeting, in Imphal today. pic.twitter.com/KU57xu5nW6

