मैच से पहले Zomato ने भी पाकिस्तान से ले लिए मजे, किया मिर्ची लगने वाला ट्वीट

दुबई: आज (रविवार को) टी20 वर्ल्ड कप 2021 (T20 World Cup 2021) में भारत-पाकिस्तान के बीच (India Vs Pakistan) संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के दुबई (Dubai) में मैच खेल जाएगा. इस महामुकाबले सभी को बेसब्री से इंतजार है. भारत-पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में शाम साढ़े 7 बजे से शुरू होगा. इस बीच मैच से पहले फूड डिलीवरी ऐप Zomato ने भी पाकिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) से मजे ले लिए हैं. जान लें कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में आज तक भारत से नहीं जीता है. हर बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है.

Zomato के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, 'पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर आप आज रात बर्गर या पिज्जे खाना चाहते हैं तो हम आपसे बस एक डीएम दूर है.'

Dear @TheRealPCB, in case you’re looking for or tonight, we’re just a DM away — zomato (@zomato) October 23, 2021