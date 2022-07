Telangana Politics: PM मोदी को रिसीव नहीं करेंगे KCR, लेकिन कुछ देर पहले किया यशवंत सिन्हा का स्वागत

CM KCR Will Not Receive PM Modi At Airport: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) आज (शनिवार को) तेलंगाना (Telangana) की राजधानी हैदराबाद भारतीय जनता पार्टी (BJP) की दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने पहुंचेंगे, लेकिन उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर (KCR) नहीं जाएंगे. लेकिन सीएम केसीआर ने राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा (Yashwant Sinha) का स्वागत किया. कुछ घंटे बाद इसी बेगमपेट एयरपोर्ट पर पीएम मोदी पहुंचेंगे लेकिन सीएम केसीआर उनका स्वागत नहीं करेंगे.

केसीआर ने किया यशवंत सिन्हा का स्वागत

बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव में तेलंगाना के सीएम केसीआर विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को सपोर्ट करने का ऐलान कर चुके हैं. जान लें कि यह पिछले 6 महीने में तीसरी बार है जब सीएम केसीआर प्रोटोकॉल को तोड़ेंगे और पीएम मोदी को रिसीव नहीं करेंगे. हालांकि तेलंगाना के मंत्री एयरपोर्ट पर पीएम को रिसीव करने के लिए मौजूद रहेंगे. लेकिन सीएम केसीआर और अन्य मंत्रियों ने यशवंत सिन्हा का एयरपोर्ट पर स्वागत किया.

पिछले 6 महीने में तीसरी बार केसीआर तोड़ेंगे प्रोटोकॉल

इससे पहले जब मई महीने में द इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के 20वें वार्षिकोत्सव में शामिल होने के लिए पीएम मोदी तेलंगाना आए थे तो उस वक्त सीएम केसीआर बेंगलुरु चले गए थे. वहीं, इसी साल फरवरी में जब प्रधानमंत्री मोदी राज्य में पहुंचे थे तब भी सीएम केसीआर, पीएम मोदी के स्वागत के लिए एयरपोर्ट नहीं गए थे.

बीजेपी के बड़े नेता बैठक में होंगे शामिल

जान लें कि आज (शनिवार से) हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दो दिवसीय बैठक शुरू हो रही है. इस मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, 19 राज्यों के मुख्यमंत्री और बीजेपी के बड़े नेता शिरकत करेंगे. बताया जा रहा है कि पीएम इस दौरान संबोधित भी करेंगे.

इस बीच सीएम केसीआर की पार्टी टीआरएस की तरफ से बयान सामने आया है. उनका कहना है कि तेलंगाना में बीजेपी से उनका मेल नहीं है. पीएम मोदी को रिसीव करने हमारे सीएम क्यों जाएं? तेलंगाना के मंत्री तलासनी श्रीनिवास यादव ने कहा कि बीजेपी के नेता पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं.

