नई दिल्ली: देशभर में वैक्सीनेशन शुरू हुए एक साल हो गया. लेकिन अबतक लोगों के मन से वहम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा. अब बलिया से कुछ ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिन्हें देखकर आपको हंसी भी आएगी और साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों की मेहनत और हालात पर तरस भी आएगा. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स कोविड वैक्सीन न लगवाने पड़े, इसलिए पेड़ पर चढ़ गया. इसके बाद प्रशासन के लोगों ने व्यक्ति को पेड़ से नीचे उतारकर उसे कोविड वैक्सीन की डोज लगाई. एक अन्य वीडियो में नदी के किनारे एक नाविक अधिकारी से ही हाथापाई करने लगता है और उसे जमीन पर गिरा देता है.

यूपी के बलिया में वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम अब खेत, खलिहान, गांव और नदी के घाटों तक जाकर लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए एक अभियान चला रही है. यहां लोगों द्वारा वैक्सीन नहीं लेने के लिए वैक्सीनेशन टीम के साथ हाथापाई, उठा पटक और पेड़ पर चढ़कर वैक्सीन टीम से भागने और बचने की लाइव तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

#WATCH | Ballia, Bihar: Atul Dubey, Block Development Officer, Reoti says, "A man climbed a tree as he didn't want to take the vaccine, but agreed to take the jab after he was convinced by our team."

