महुआ मोइत्रा का BJP पर तंज, बोलीं- गोमूत्र पीकर आएं; संसद में सरकार पर जमकर बरसीं

नई दिल्ली: तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा (TMC MP Mahua Moitra) अपने तीखे भाषण के लिए जानी जाती है और उन्होंने गुरुवार को लोक सभा में केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि सरकार इतिहास को बदलना चाहती है. लोक सभा में अपने संबोधन से पहले महुआ मोइत्रा ने बीजेपी (BJP) पर जबरदस्त तंज कसा और कहा कि गोमूत्र पीकर आएं.

महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra) लोक सभा में संबोधन से पहले ट्वीट कर कहा, 'मैं आज शाम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पेश धन्यवाद प्रस्ताव पर लोक सभा को संबोधित करुंगी. इसलिए भाजपा को सलाह देना चाहती हूं कि वह संबोधन के बीच में व्यवधान डालने वाली टीम को तैयार कर लें और थोड़ा गोमूत्र पीकर आएं.'

Am speaking this evening in Lok Sabha on President’s Address.

Just wanted to give early heads up to @BJP to get heckler team ready & read up on imaginary points of order. Drink some gaumutra shots too.

— Mahua Moitra (@MahuaMoitra) February 3, 2022