आसमान छू रही टमाटर की कीमत, दिल्ली में 80 रुपये तो इस राज्य में 140 रुपये हुए दाम

नई दिल्ली (गोपिका अग्रवाल): देश में इस समय टमाटर की कीमतें (Tomato Price Hike) आसमान छू रही हैं और राष्ट्रीय राजदानी दिल्ली में टमाटर के दाम 80 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए हैं. इसके साथ ही देश के कई राज्यों में टमाटर की कीमतों में उछाल जारी है और टमाटर के भाव लोगों को रुला रहे हैं. 60 से 80 रुपये प्रति किलो पहुंचने के बाद टमाटर आम आदमी की थाली से गायब हो रहा है.

मुंबई में टमाटर के दाम (Tomato Price) आसमान छू रहे हैं. आमतौर पर सर्दियों में मुंबई में टमाटर 40 से 50 रुपये में मिलते हैं, लेकिन अभी महाराष्ट्र के कई इलाकों में टमाटर के रेट 80-90 रुपये किलो तक पहुंच गए हैं. इंदौर के लोगों को भी राहत नहीं है और यहां क्ववालिटी के हिसाब से टमाटर 40 से लेकर 80 रुपये प्रति किलो तक बिक रहा है.

तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में भी महंगाई की मार पड़ रही है और यहां भी टमाटर के दाम दोगुने के पार हो चुके हैं. चेन्नई में टमाटर के दाम 80-90 रुपये प्रति किलोग्राम से अधिक पहुंच गए हैं. टमाटर ही नहीं बारिश के कारण अन्य सब्जियों के दाम में भी बढ़ोतरी हुई है और कीमतें 80-90 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई हैं.

केरल में भी टमाटर की कीमतों (Tomato Price in Kerala) में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है और टमाटर का खुदरा मूल्य 140-160 रुपये के बीच पहुंच गया है. वहीं तिरुवनंतपुरम में थोक बाजार में टमाटर की कीमत करीब 120 रुपये प्रति किलो है.

Kerala: Whole sale price of tomatoes reaches Rs 120/ kg in Chala market of Thiruvananthapuram.

"Retail price ranges between Rs 140-160 while wholesale price is Rs 120/ kg. The rates have been affected in the wake of heavy rains which has damaged crops," a customer says pic.twitter.com/vn06ZNu8GT

— ANI (@ANI) December 7, 2021