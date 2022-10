TRS Leader Distributes Alcohol-Chicken: पहले लगवाई लाइन फिर नेताजी ने लोगों को बांटी शराब; गिफ्ट किया चिकन, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

Telangana News: तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव (KCR) ने एक राष्ट्रीय पार्टी बनाने का ऐलान किया है. लेकिन उससे पहले मंगलवार को वारंगल में उनकी पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति (TRS) के एक नेता ने स्थानीय लोगों के बीच चिकन और शराब की बोतलें बांटीं. इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, कार्यक्रम स्थल में केसीआर का बड़ा सा कट-आउट (पोस्टर) लगाया गया था और उनके बेटे केटी रामा राव, तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीएसआर) के स्थानीय नेता राजनाला श्रीहरि को खुद वारंगल में लोगों को चिकन और शराब की बोतलें बांटते देखा गया. श्रीहरि से चिकन और शराब लेने के लिए कतार में खड़े ज्यादातर लोग दिहाड़ी मजदूर थे. मुर्गा और शराब बांटे जाने को केसीआर के भारतीय राष्ट्र समिति (बीआरएस) के प्रस्तावित शुभारंभ के जश्न के तौर पर देखा जा रहा है.

देखें वीडियो

#WATCH | TRS leader Rajanala Srihari distributes liquor bottles and chicken to locals ahead of Telangana CM KC Rao launching a national party tomorrow, in Warangal pic.twitter.com/4tfUsPgfNU

— ANI (@ANI) October 4, 2022