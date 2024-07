Donald Trump के सिर से कैसे 1 इंच दूर रह गई गोली? 48 साल पुराना किस्सा आया सामने

Donald Trump Assassination Attempt: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर रविवार को पेंसिल्वेनिया में चुनावी रैली के दौरान जानलेवा हमला हुआ, जिसमें वो बाल-बाल बच गए. हमले के दौरान गोली उनकी सिर से 1 इंच की दूरी से उनके दाहिने कान के ऊपरी हिस्से को छूती हुई निकल गई, जिससे वो घायल हो गए और कान से खून निकलने लगा. इसके बाद इंटरनेट पर बहस छिड़ गई है कि क्या किसी दैवीय शक्ति ने ट्रंप की जान बचाई. मैट वालेस नाम के एक एक्स यूजर ने इसे चमत्कार बताया तो कोलकाता इस्कॉन के उपाध्यक्ष राधारमण दास (Radharamn Das) ने ट्वीट करते हुए दावा किया है कि भगवान जगन्नाथ ने ट्रंप को बचाया है. इसके साथ ही उन्होंने एक 48 साल पुराना किस्सा भी सुनाया, जब डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क में रथ यात्रा निकालने में मदद की थी.

क्या भगवान जगन्नाथ ने बचाई ट्रंप की जान?

मैट वालेस नाम के एक एक्स यूजर ने डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के दौरान की एक फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'अवास्तविक. इस फोटो में गोली साफ दिखाई दे रही है. अगर ट्रंप ने उस समय अपना सिर नहीं घुमाया होता तो उनकी जान चली गई होती. ईश्वरीय हस्तक्षेप!' इसको रीट्वीट करते हुए कोलकाता इस्कॉन के उपाध्यक्ष राधारमण दास (Radharamn Das) ने लिखा, 'हां, निश्चय ही यह दैवी हस्तक्षेप है. ठीक 48 साल पहले डोनाल्ड ट्रंप ने जगन्नाथ रथयात्रा उत्सव को बचाया था. आज, जब दुनिया फिर से जगन्नाथ रथयात्रा उत्सव मना रही है, ट्रंप पर हमला हुआ और जगन्नाथ ने उन्हें बचाकर बदला चुकाया.'

Yes, for sure it's a divine intervention.

Exactly 48 years ago, Donald Trump saved the Jagannath Rathayatra festival. Today, as the world celebrates the Jagannath Rathayatra festival again, Trump was attacked, and Jagannath returned the favor by saving him.

In July 1976, Donald… https://t.co/RuTX3tHQnj

— Radharamn Das राधारमण दास (@RadharamnDas) July 14, 2024