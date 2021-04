सिर मुंडाने के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने नहीं पहचाना, एक महीने से बेरोजगार है Uber ड्राइवर

हैदराबाद: हैदराबाद के एक कैब ड्राइवर को अपना सिर मुंडवाना भारी पड़ गया. सिर मुंडवाने के अगले दिन जब वह अपनी कैब लेकर निकलने लगा तो गाड़ी में लगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया. उसने अलग-अलग एंगल से फोटो क्लिक कर लॉग इन करने की कोशिश की लेकिन वह विफल रहा.

न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद (Hyderabad) में रहने वाले श्रीकांत (Srikanth) उबर (Uber) की कैब चलाते हैं. रिपोर्ट के मुताबिक कुछ हफ्ते पहले श्रीकांत ने तिरुमाला तिरुपति देवस्थान में देवता को चढ़ाने के लिए अपने बाल मुंडवा लिए थे. इसके अगले दिन श्रीकांत गाड़ी निकालकर काम पर निकले. जब उन्होंने कार में लगे उबर कंपनी के इंटरनल पोर्टल पर लॉग इन करने की कोशिश की तो सिर-दाढ़ी के बाल साफ होने की वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया.

हैरान-परेशान श्रीकांत (Srikanth) ने अलग-अलग एंगल से फोटो खींचकर लॉग इन करने की कोशिश की लेकिन कार में लगे इंटेलिजेंस सिस्टम ने उन्हें नहीं पहचाना. लगातार कई बार कोशिश करने की वजह से सॉफ्टवेयर ने श्रीकांत को बैन कर दिया.

इस घटना को एक महीने से अधिक समय हो चुका है और श्रीकांत (Srikanth) तब से बेरोजगार हैं. उनका कहना है कि उन्होंने उबर (Uber) कंपनी को गंजा होने से पहले और बाद के फोटो समेत तमाम दस्तावेज जमाकर शिकायत की लेकिन उनकी कंप्लेंट पर अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है.

श्रीकांत ने कहा,'मैं कई बार उबर कार्यालय जा चुका हूं. इसके बावजूद वे मुझे बिना कोई कारण स्पष्ट किए दोबारा से ड्राइवर के रूप में बहाल करने से इनकार कर रहे हैं. मैं अपनी शिकायत के समाधान के लिए एक से दूसरे दफ्तर के बीच दौड़ रहा हूं लेकिन मेरी समस्या का कोई हल नहीं हो रहा. मेरा पूरा परिवार मेरी रोजी पर निर्भर है. अगर कंपनी ने मदद नहीं की तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा.'

हैदराबाद (Hyderabad) निवासी श्रीकांत ने वर्ष 2019 में उबर को ज्वॉइन किया था. वह अब तक लगभग 1,428 ट्रिप पूरे कर चुके हैं और ऐप पर उनकी 5.67 स्टार रेटिंग है. इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स के महासचिव शेख सलाउद्दीन (Shaik Salauddin) ने उनकी यह पीड़ा उजागर की, जिसके बाद यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

Srikanth, who has been driving with @Uber_India for over 1.5 years now and holds a 4.67 star rating for the 1428 trips he completed, has been blocked by Uber. Srikanth shaved his head during a recent trip to Tirupati, and when he returned, 1/3 pic.twitter.com/QwNnBwscPy

— Shaik Salauddin (@ShaikTgfwda) March 31, 2021