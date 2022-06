Maharashtra Political Crisis: महाराष्ट्र में हलचल तेज, उद्धव ठाकरे ने छोड़ा CM आवास, मातोश्री के लिए निकले

Maharashtra Political Crisis: महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने चौंका देना वाला कदम उठाया है. ठाकरे, एकनाथ शिंदे के विद्रोह के बीच अपना आधिकारिक आवास छोड़ रहे हैं. इस घटनाक्रम ने राज्य में सरकार की स्थिरता पर सवालिया निशान लगा दिया है. ठाकरे 'वर्षा' छोड़कर बांद्रा में स्थित अपने निजी आवास 'मातोश्री' वापस जा रहे हैं. एक वीडियो में मुख्यमंत्री आवास से कर्मचारी को पैक बैग ले जाते हुए दिखाया गया है. इससे पहले आज बुधवार को उद्धव ठाकरे ने कहा था कि वह कभी भी मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के लिए तैयार हैं.

ठाकरे परिवार ने खाली किया सरकारी आवास

Maharashtra Minister Aaditya Thackeray along with his mother Rashmi Thackeray and brother Tejas Thackeray follow Maharashtra CM Uddhav Thackeray as he leaves from his official residence in Mumbai. pic.twitter.com/fOfq9bZN1n

— ANI (@ANI) June 22, 2022