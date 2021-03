Corona: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को लिखी चिट्ठी, 'त्योहारों पर भीड़ रोकने को उठाएं जरूरी कदम'

नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Coronavirus) संक्रमितों के तेजी से बढ़ते ग्राफ ने चिंता बढ़ा दी है. वहीं अगले हफ्ते से त्योहारों का दौर भी शुरू हो रहा, जिसके मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्रालय (Union Ministry of Home Affairs) ने सभी राज्यों के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखकर सतर्क रहने के लिए कहा है.

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने चिट्ठी में कहा, 'आने वाले त्योहारों- होली, शब-ए-बारात, बैसाखी पर्व, ईद-उल-फितर को देखते हुए सभी राज्य भीड़ पर सख्ती रखे. राज्य इस बात का खास ख्याल रखें कि लोग कोरोना गाइडलाइन का ठीक से पालन किया जाए. वहीं भीड़-भाड़ वाले जगहों पर लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग आदि नियमों का पालन कराएं.'

Union Home Secretary Ajay Bhalla writes to all states and Union Territories to take necessary measures in view of upcoming festivals. #COVID19 pic.twitter.com/3oVLRUVDYr

इससे पहले मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों के लिए नई गाइडलाइन जारी की, जिसमें राज्यों से कोरोना की जांच में और तेजी लाने को कहा गया है. गाइडलाइन के अनुसार, संक्रमितों को तुरंत क्वारंटीन कर इलाज शुरू कराने के दिशा निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा जिस भी इलाके में कोरोना के मामले अधिक मिल रहे हैं उनकी पहचान कर कंटेंमेंट जोन घोषित करने के आदेश भी दिए गए हैं.

States & UTs, where the proportion of RT-PCR tests is less, should rapidly increase it, to reach the prescribed level of 70% or more. The new positive cases, detected as a result of intensive testing, need to be isolated/ quarantined at earliest & provided timely treatment: MHA

— ANI (@ANI) March 23, 2021