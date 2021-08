राज्य सभा में हंगामे पर सरकार का पलटवार, अनुराग ठाकुर बोले- देश से मांफी मांगे विपक्ष

नई दिल्ली: राज्य सभा (Rajya Sabha) में बुधवार को सुरक्षाकर्मियों के साथ झड़प को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं. कांग्रेस (Congress) के आरोपों के बाद अब आठ केंद्रीय मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष पर पलटवार किया है.

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने कहा कि देश की जनता इंतजार करती है कि उनसे जुड़े हुए विषयों को सदन में उठाया जाए, वहीं विपक्ष का सड़क से संसद तक एकमात्र एजेंडा सिर्फ अराजकता रहा. घड़ियाली आंसू बहाने की बजाए इनको (विपक्ष) देश से माफी मांगनी चाहिए.

People wait for their issues to be raised in Parliament. Whereas anarchy remained the Opposition's agenda. They didn't care about people, taxpayers' money. What happened was condemnable. Instead of shedding crocodile tears, they must apologise to nation: Union Min Anurag Thakur pic.twitter.com/XC8tVAsFky

— ANI (@ANI) August 12, 2021