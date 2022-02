ट्वीट करने में Shashi Tharoor से हो गई 'गलती', केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने सुधारी उनकी अंग्रेजी

नई दिल्ली: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर (Shashi Tharoor) अपनी अंग्रेजी के लिए जाने जाते हैं और अक्सर ऐसे शब्दों का जिक्र कर जाते हैं, जिसके लिए लोगों को डिक्शनरी तक खंगालनी पड़ जाती है. हालांकि शशि थरूर से गुरुवार को ट्वीट करते समय 'गलती' हो गई, और उनकी अंग्रेजी में कई 'गलतियों' को केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले (Ramdas Athawale) ने पकड़ा.

रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले (Ramdas Athawale) ने शशि थरूर (Shashi Tharoor) के ट्वीट में स्पेलिंग को लेकर गलतियों को बताया और उन पर तंज कसा.

दरअसल, शशि थरूर (Shashi Tharoor) ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की एक फोटो शेयर की, जिसमें लोक सभा में वित्त मंत्री के पीछे रामदास अठावले (Ramdas Athawale) भी नजर आ रहे हैं. शशि थरूर ने फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'बजट डिबेट करीब दो घंटे तक चली. मंत्री रामदास अठावले के चेहरे पर हैरानी वाले हावभाव सब कुछ कह रहे हैं. यहां तक कि आगे की लाइन में बैठने वालों को भी अर्थव्यवस्था और बजट को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के दावे पर विश्वास नहीं हो रहा है.'

इसके बाद रामदास अठावले (Ramdas Athawale) ने डियर शशि थरूर जी, कहा जाता है कि अनावश्यक दावे और बयान देते वक्त गलतियां होना स्वाभाविक है. यहां 'Bydget' नहीं बल्कि 'BUDGET' होगा. इसी तरह Rely नहीं बल्कि 'Reply' होगा! खैर, हम समझ सकते हैं.'

Dear Shashi Tharoor ji, they say one is bound to make mistakes while making unnecessary claims and statements.

It’s not “Bydget” but BUDGET.

Also, not rely but “reply”!

Well, we understand! https://t.co/sG9aNtbykT

— Dr.Ramdas Athawale (@RamdasAthawale) February 10, 2022