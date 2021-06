Ravi Shankar Prasad ने कोरोना वैक्सीन को लेकर Rahul Gandhi से की अपील, कहा- टीका नहीं लगवाया है तो लगवा लें

नई दिल्ली: देश में कोरोना वायरस (Coronavirus in India) के दैनिक मामले लगातार कम हो रहे हैं और महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन (Corona Vaccine) लगाई जा रही है. इस बीच केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद (Ravi Shankar Prasad) ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) पर तंज कसते हुए कोविड-19 वैक्सीन को लेकर बड़ी अपील की है.

रविशंकर प्रसाद (Ravi Shankar Prasad) ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) से कहा, 'देश नहीं जानता कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अभी तक कोरोना वैक्सीन (Corona Vaccine) लगवाई है या नहीं. यदि आपने (राहुल गांधी) अभी तक कोविड-19 का टीका नहीं लिया है तो मेरी विनम्र अपील है कि कृपया अपना टीकाकरण करवाएं.'

The country doesn't know if Congress leader Rahul Gandhi has yet vaccinated himself or not. If you (Rahul Gandhi) haven't got the #COVID19 vaccine yet, my humble appeal is that, please get yourself vaccinated: Union Minister Ravi Shankar Prasad said in Bihar's Patna pic.twitter.com/buSJQ85lWa

— ANI (@ANI) June 21, 2021