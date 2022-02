यूपी चुनाव: कांग्रेसी उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी, लखनऊ ईस्ट से मनोज तिवारी को मिला टिकट

यूपी असेंबली चुनाव (UP Assembly Election 2022) के कांग्रेस ने बुधवार देर शाम अपने उम्मीदवारों की एक ओर सूची (Congress Candidate List in UP) जारी कर दी. इस लिस्ट में कई उम्मीदवारों के टिकट बदले भी गए हैं.