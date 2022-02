कांग्रेस को डुबोने के लिए किसी और की जरूरत नहीं, राहुल-प्रियंका ही काफी: CM योगी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath) ने राहुल और प्रियंका गांधी (Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi) को लेकर कुछ ऐसा कह दिया है, जिससे कांग्रेस तिलमिला गई है. न्यूज एजेंसी ANI को दिए इंटरव्यू में CM योगी ने अपनी सरकार की पीठ थपथपाते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. इस दौरान, उन्होंने भाई-बहन की जोड़ी को भी आड़े हाथ लिया. बता दें कि यूपी में दूसरे चरण के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं.

कांग्रेस पार्टी से जुड़े एक सवाल पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस को डुबोने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है, ये भाई-बहन ही पर्याप्त हैं. उन्होंने कहा कि यूपी में जितने शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो रहे हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ. हमारी सरकार में कानून व्यवस्था पर ध्यान दिया गया है. राज्य का विकास विपक्षी पार्टियों से देखा नहीं जा रहा, इसलिए वो बेमतलब की बयानबाजी कर रही हैं.

#WATCH | "The siblings (Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra) are enough to ruin the Congress. No one else is needed for that," says Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath pic.twitter.com/Oo9GiatNa3

— ANI (@ANI) February 14, 2022