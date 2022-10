UP PET Exam 2022: परीक्षा में उमड़ा छात्रों का हुजूम, चरमराई रेल व्यवस्था, करना पड़ा स्पेशल ट्रेनों का इंतजाम

UP PET Exam: यूपी पीईटी परीक्षा को लेकर रेलवे प्रशासन की जमकर आलोचना हो रही है. परीक्षा में भारी तादाद में आने वाले छात्रों की पहले से जानकारी होने के बावजूद जरूरी व्यवस्थाएं नहीं की गईं. 15 और 16 अक्टूबर को यूपी के कई जिलों में होने वाले PET Exam में छात्रों को ट्रेनों में तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ा. जिसे देखते हुए रेलवे को स्पेशल ट्रेन चलवानी पड़ी. इन स्पेशल ट्रनों से भी छात्रों को राहत मिलती नहीं दिखी. ट्रेनों में छात्रों की खचाखच भीड़े देखने को मिली. इस दौरान कई जगहों पर रेलवे को गुस्साए छात्रों का विरोध भी झेलना पड़ा.

मुरादाबाद में रेलवे स्टेशन पर छात्रों की भीड़

Uttar Pradesh | Passengers crammed into railway coaches in Moradabad amid a huge rush of UP PET 2022 exam candidates returning from their exam centres to their homes pic.twitter.com/wf1kIj6BWU

UP | Rush of passengers was witnessed at Sitapur Junction this evening as a large number of candidates for the UP PET 2022 exam returned from their centres to their homes (16.10) pic.twitter.com/s8dBr2RLBh

