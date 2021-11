UP TET परीक्षा मामले पर CM योगी सख्त, 'पेपर लीक करने वालों की संपत्ति करेंगे जब्त'

लखनऊ: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) UP TET परीक्षा के पेपर लीक के मामले (Paper Leak Case) पर सख्त हैं. सीएम योगी (CM Yogi) ने कहा कि UP TET का पेपर लीक करने वालों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट (Gangster Act) के तहत कार्रवाई होगी. उनकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी. बता दें कि आज (रविवार को) UP TET की परीक्षा होनी थी लेकिन उससे पहले ही परीक्षा का पेपर लिख हो गया. UP TET का पेपर तेजी से WhatsApp पर वायरल हो गया, जिसके बाद UP TET की परीक्षा को निरस्त कर दिया गया. करीब 21 लाख अभ्यर्थी UP TET की परीक्षा में शामिल होने वाले थे.

दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी- सीएम योगी

सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया, 'UP TET का पेपर लीक करने वाले गिरोह को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए जा चुके हैं. दोषियों को चिह्नित कर त्वरित कार्रवाई की जा रही है. दोषियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उनकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी.'

UPTET का पेपर लीक करने वाले गिरोह को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। दोषियों को चिह्नित कर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। दोषियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उनकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी। — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) November 28, 2021

जिम्मेदार लोगों को सजा जरूरी- सीएम योगी

मुख्यमंत्री योगी ने एक अन्य ट्वीट में लिखा, 'हमारे नौजवान बहनों-भाइयों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. आप सबको हुई असुविधा के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा जरूर मिलेगी. आपकी सरकार शुचितापूर्वक और पारदर्शी तरीके से परीक्षा सम्पन्न कराने के लिए कृतसंकल्पित है.'

हमारे नौजवान बहनों-भाइयों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जायेगा। आप सबको हुई असुविधा के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा जरूर मिलेगी। आपकी सरकार शुचितापूर्वक एवं पारदर्शी तरीके से परीक्षा सम्पन्न कराने के लिए कृतसंकल्पित है। — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) November 28, 2021

अभ्यर्थियों से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा- सीएम योगी

सीएम योगी ने अगले ट्वीट में लिखा कि UP TET के अभ्यर्थियों के साथ प्रदेश सरकार खड़ी है. 1 महीने के अंदर पारदर्शी तरीके से दोबारा परीक्षा आयोजित होगी. किसी भी अभ्यर्थी से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा. परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को आने-जाने हेतु सरकारी बसों में मुफ्त में यात्रा की सुविधा दी जाएगी.

