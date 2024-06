Train Accidents: जब रेल हादसे पर नीतीश कुमार ने दिया था इस्तीफा, कांग्रेस ने NDA सरकार से पूछा- वैष्णव को किस बात का इनाम?

Congress Attacks NDA Government: सियालदाह जा रही कंचनजंगा एक्सप्रेस (13174) को पीछे से लगी मालगाड़ी की टक्कर में कंजनजंगा एक्सप्रेस के तीन डिब्बे बेपटरी हो गए. हादसे में कम से कम पांच यात्रियों की मौत हो गई और करीब 30 लोग घायल हो गए हैं. रेलवे की टीम बिहार-बंगाल की सीमा पर रंगा पानी और निजबाड़ी के पास हुए रेल हादसे की जांच में जुट गई है. बुरी तरह क्षतिग्रस्त तीन बोगियों के अंदर रेलवे की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में भी जुटी है.

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस रेल हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, "एनएफआर जोन में दुर्भाग्यपूर्ण हादसा. बचाव कार्य जारी है. रेलवे, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ एकसाथ मिलकर काम कर रहे हैं. घायलों को अस्पताल में पहुंचाया जा रहा है. वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं." स्थानीय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक रॉय ने कहा कि फिलहाल हालत गंभीर है.

रेल हादसे पर सियासत तेज, कांग्रेस का मोदी सरकार पर निशाना

दूसरी ओर, रेल हादसे को लेकर सियासत तेज हो गई है. कांग्रेस ने मोदी सरकार और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पर लगातार हमले शुरू कर दिए हैं. कांग्रेस ने एक्स पर लिखा कि पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में हुआ रेल हादसा मोदी सरकार की लापरवाही का सबूत है. एक तरफ देश में रेल हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे, वहीं दूसरी तरफ रेल मंत्री सारी जिम्मेदारियों से दूर रेलवे के खोखले PR और रील बनाने में व्यस्त हैं.

रेल मंत्री वैष्णव पर हमले के लिए कांग्रेस ने दी नीतीश कुमार की दुहाई

इसके अलावा, एक्स केरल कांग्रेस के अकाउंट से पोस्ट किया गया, 'देश जानता है कि रील मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव न तो इस्तीफा देंगे और न ही जवाबदेही की मांग पर कोई प्रतिक्रिया देंगे. जबकि एनडीए गठबंधन के प्रमुख सहयोगी नीतीश कुमार ने एक बार दुर्घटना के कारण इस्तीफा दे दिया था. वहीं, वैष्णव को उनके पिछले कार्यकाल के दौरान रिकॉर्ड संख्या में दुर्घटनाओं के लिए पुरस्कृत किया गया था.

The nation knows that the Reel Minister @AshwiniVaishnaw will neither resign nor respond to calls for accountability. While ND Alliance major partner @NitishKumar had once resigned over a mishap, Vaishnaw was rewarded for the record number of accidents during his previous tenure. pic.twitter.com/6XeeBz2p3w

— Congress Kerala (@INCKerala) June 17, 2024