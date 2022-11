New Bhojpuri Film 2022: पवन सिंह नई फिल्म 'कइसे हो जाला प्यार' में काजल राघवानी आएंगी नजर

Pawan Singh New Bhojpuri Film Kaise ho Jala Pyar First Look Out: भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह (Pawan Singh) और काजल राघवानी (kajal Raghwani) की जोड़ी जल्द ही धमाल मचाते हुए नजर आने वाली है. पवन सिंह और काजल राघवानी की जोडी 'कइसे हो जाला प्यार' में लंबे इंतजार के बाद फिर से एक साथ दिखने वाली है. फिल्म का फर्स्ट लुक हालही में रिलीज किया गया है.जिसके बाद से फिल्म को लेकर उत्त्साह और भी बढ़ गया है.

बात करे फिल्म 'कइसे हो जाला प्यार' की तो इस फिल्म में पवन सिंह के साथ काजल राघवानी मुख्य भूमिका में नजर आएंगी. काफी समय बाद पवन सिंह और काजल राघवानी की जोड़ी एक साथ बड़े परदे पर धमाल मचाने वाली है. अभी से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाएगी.फिल्म में आठ गाने है जिसमें से कई गाने पवन सिंह ने खुद गाए हैं.

फिल्म को लेकर काफी खुश हैं पवन सिंह

फिल्म को लेकर पावर स्टार पवन सिंह ने कहा 'मुझे इस फिल्म को लेकर काफी खुशी है और मुझे पूरा यकीन है कि यह फिल्म दर्शकों को काफी पसंद आएंगी क्योंकि इसमें मनोरंजन का पूरा मसाला है. साथ ही बैनर गीता देवतोष सिने विजन ने इस फिल्म को लेकर बेहद ही खास सोच रखी है. मुझे इस टीम के साथ और इस बैनर के साथ काम करके बहुत खुशी हुई है. फिल्म रिलीज को लेकर सभी तैयारी हो चुकी है. एक से बढ़कर एक गाने मैंने इस फिल्म में गाये हैं जो आप लोगो को पसंद आएगी.

संगीत छोटे बाबा, छोटू रावत और आजाद सिंह ने दिया है

गीता देवतोष सिने विजन प्रस्तुत पवन सिंह और काजल राघवानी की फिल्म 'कइसे हो जाला प्यार' एक साथ बॉक्स ऑफिस पर कमबैक कर रही है. फिल्म में रोमांस के साथ रोमांच का भी तड़का है. फिल्म के निर्माता राजीव रंजन सिंह हैं और अमित कुमार सिंह हैं, जबकि निर्देशक जगदीश शर्मा हैं. फिल्म 'कइसे हो जाला प्यार' के शानदार गानों में संगीत छोटे बाबा, छोटू रावत और आजाद सिंह ने दिया है. गीतकार आजाद सिंह, चंदन यदुवंशी, रजनीश चौके और विनय निर्मल हैं. कहानी मनोज के कुशवाहा ने लिखी है.