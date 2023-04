RR vs PBKS Head to Head: IPL में आज भिड़ेंगे राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स, देखें आंकड़ों में किसका पलड़ा भारी

RR vs PBKS Head to Head: राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स (Rajasthan Royals vs Punjab Kings) ने अब तक एक-एक मैच खेला है और इसमें जीत दर्ज की है. जानिए दोनों टीमों का रिकॉर्ड कैसा है और आज के मैच में किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है.