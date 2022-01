School Closed: यूपी में सभी स्कूल-कॉलेज 30 जनवरी तक रहेंगे बंद, ऑनलाइन होगी पढ़ाई

लखनऊ: कोरोना की तीसरी लहर (Corona Third Wave) देश में दस्तक दे चुकी है. उत्तर प्रदेश में भी हर दिन नए कोविड (Covid Case in UP) के केस सामने आ रहे हैं. ऐसे में कोरोना संक्रमण (Coronavirus) के बढ़ते खतरे को देखते हुए शनिवार को यूपी की योगी सरकार (CM Yogi Adityanath) ने 30 जनवरी तक राज्य के सभी स्कूल-कॉलेज (School-College Closed in UP) को बंद करने का निर्देश जारी कर दिया है. प्रदेश में एक तरफ कोरोना की तीसरी लहर, तो दूसरी ओर बढ़ते ठंड (Cold in UP) के कारण भी यह फैसला लिया गया है. पहले यह आदेश 23 जनवरी तक के लिए था, जिसे अब बढ़ा दिया गया है.

डीएम को दिए गए निर्देश

यूपी में करीब एक महीने से स्कूल बंद चल रहे हैं. पहले 29 दिसंबर से परिषदीय स्कूलों को बंद किया गया. इसके बाद फिर हाईस्कूल और इंटर तक के स्कूलों को बंद कर दिया. कोरोना के बढ़ते केस के कारण प्रदेश सरकार ने सभी शिक्षण संस्थानों (Education Institute) को 16 जनवरी तक बंद किया गया था. इसके बाद इसे बढ़ाकर 23 जनवरी तक बंद करने का आदेश दिया था. शनिवार को अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी (Awanish Kumar Awasthi) ने छुट्टी की तारीखों को आगे बढ़ाने का आदेश दे दिया है. आदेश जारी होने के बाद से प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को इस मामले में निर्देश दे दिए गए हैं.

रोज होगी ऑनलाइन पढ़ाई

हालांकि पहले भी ऑनलाइन क्लास (Online Class) बंद नहीं किए गए थे. सभी क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जा रही है. ऐसे में एक बार फिर से सभी स्कूल, कॉलेजों और यूनिर्वसिटी में 30 जनवरी तक ऑनलाइन पढ़ाई कराई जाएगी. ये आदेश छात्रों के लिए इस बीच प्रशासनिक स्टाफ, टीचर स्कूल आ सकते हैं. टीचर स्कूलों में बैठकर ही छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई कराएंगे.

