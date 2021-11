मथुरा: हुनर हाट में सिंगर कैलाश खेर के गानों पर झूमे ब्रजवासी, आवाज के जादू ने बांधा शमा

मथुरा: मशहूर गायक कैलाश खेर की गायकी ने ब्रजवासियों को अपना दीवाना बना दिया. यमुना किनारे जब सूफियाना अंदाज में कैलाश खेर ने अपने स्वरों का जादू बिखेरा, तो हर कोई उनकी गायिकी का कायल हो गया. स्वरों का जादू गुलाबी सर्द रात में दिलों को झुमा रहा था. वृंदावन के यमुना पुलिन स्थित कुंभ मेला स्थल पर बसे हुनर हाट की सांस्कृतिक संध्या में कैलाश खेर ने अपनी आवाज का ऐसा जादू चलाया कि ठंड में भी श्रोता देर रात तक गीतों का लुत्फ उठाते रहे. कैलाश की प्रस्तुति ने यमुना तट का माहौल ही बदल दिया.

कैलाश को सुनने के लिए भारी भीड़

हुनर हाट मे मंगलवार को हुए कैलाश खेर को सुनने के लिए लोग इतने उतावले थे कि शाम पांच बजे से ही पूरा पंडाल पूरा भर गया. रात 8 बजे से कैलाश खेर ने स्टेज पर जैसे ही अपनी प्रस्तुति शुरू की तालियों की गड़गड़ाहट से समूचा कुंभ मेला क्षेत्र गुंजायमान हो उठा. कैलाश खेर ने भी दीवानों की तरह प्रभु श्री कष्ण की नगरी वृंदावन में एक से एक सुपरहिट गीत सुनाकर सबका मन मोहा. रात 11 बजे तक उनको सुनने के लिए लोग अपने स्थानों पर जमे हुए देखे गए. कैलाश खेर को सुनने के लिए प्रशासनिक पुलिस न्यायिक अधिकारियों के अलावा सेना के अधिकारियों की भी काफी संख्या पंडाल में मौजूद थी.

Kasganj Altaf Case: अल्ताफ के पिता चांद मियां ने लिखी सीएम योगी को चिट्ठी, मांगें न मानने पर दी भूख हड़ताल की धमकी

31वां हुनर हाट आयोजित

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा देश भर में लगाए जा रहे 31वे हुनर हाट में कई घंटे तक कैलाश खेर की लगातार प्रस्तुति देख बृजवासी अचंभित हुए. कैलाश खैर ने कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले पिया मिलन की आस गाना गाया तो लोग दीवाने हो गए. इसके बाद उन्होंने, में तेरे प्यार में दीवाना हो गया, आहो जी, तौबा तौबा रे तेरी सूरत, कैसे बताएं तुझको, जिनको सुनकर ब्रज वासियों ने जमकर तालियां बजाई. इसके बाद सूफी गानों का सिलसिला शुरू कर दिया सबसे ज्यादा उस समय ब्रज वासियों को आनंद आया जब कैलाश खेर ने बाहुबली फ़िल्म का गाना, कौन है वो कहाँ से आया गाया तो लोग झूमने लगे. कैलाश खैर की प्रस्तुति को आम नागरिक हो या वीआईपी सभी अपने फोन में रिकार्ड करते देखे गए.

माँ पिता जी,गुरु सत्ता एवं परमेश्वर की असीम कृपा से वर्षों की तपस्या फलित हो रही,आज के शुभ दिवस पर @learnwithkkala का पंजीकरण प्रारम्भ हो गया है,सभी संगीत जिज्ञासुओं को शुभकामनाएँ. Its live now, all seekers can register now at https://t.co/VMxmZIO81d all the best. @dpradhanbjp pic.twitter.com/s02TAqVtvV

— Kailash Kher (@Kailashkher) November 16, 2021