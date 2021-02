चमोली में बांध टूटने से बाढ़ जैसे हालात, उत्तर प्रदेश में गंगा किनारे हाई अलर्ट

चमोली: उत्तराखंड के चमोली में नंदा देवी नेशनल पार्क अंतर्गत कोर जोन में स्थित ग्लेशियर टूट गया है, जिस वजह से रैनी गांव के पास ऋषि गंगा तपोवन हाइड्रो प्रोजेक्ट का बांध भी टूट गया है. ऐसे में आस-पास के इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भारी नुकसान होने की सूचना मिली है. जानकारी मिली है कि जिला प्रशासन और पुलिस टीम मौके पर पहुंच रही है. साथ ही, SDRF भी घटनास्थल पर पहुंच रही है. इसे देखते हुए उत्तराखंड के साथ उत्तर प्रदेश प्रशासन ने भी हाई अलर्ट जारी कर दिया है. यूपी में गंगा नदी के पास के सभी जिलों में अलर्ट के आदेश दे दिए गए हैं.

नवनीत सेहगल ने ट्वीट कर सभी जिलाधिकारियों को संदेश दिया है. उन्होंने पोस्ट किया है, "यूपी के सभी डीएम * आपदा चेतावनी *. उत्तराखंड में नंदादेवी ग्लेशियर के एक हिस्से के टूटने की रिपोर्ट आई है. गंगा नदी के पास सभी जिलों को सूचित किया जाता है कि जलस्तर बढ़ सकता है. 24 ×7 इसकी निगरानी की जानी चाहिए. एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी फ्लड कंपनी ने इसके निर्देश दिए हैं."

All DMs of UP

*Disaster Alert*

Urgent and Most Important

Report of breaking of a part of Nandadevi Glacier in Uttarakhand

The districts on *Ganga River* to be on high alert and monitoring of water level need to be done 24×7.

NDRF, SDRF and PAC Flood Company given instructions

— Navneet Sehgal (navneetsehgal3) February 7, 2021