Kanwar Yatra 2022: कांवड़ मेले में बंद रहेंगी शराब और नॉन वेज की दुकानें, तैयार हुई गाइडलाइन

राम अनुज/ देहरादून: कांवड़ मेले की सुरक्षा को लेकर पुलिस मुख्यालय में एक हाई लेवल मीटिंग हुई. जिसमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ के पुलिस अधिकारी वर्चुअली शामिल हुए. आज की बैठक में कांवड़ मेले की सुरक्षा और गाइडलाइंस को लेकर चर्चा की गई. दूसरे राज्यों से भारी तादाद में आने वाले कांवड़ियों को किस तरह से सुरक्षा उपलब्ध कराई जा सकती है. एहतियात के तौर पर क्या-क्या कदम उठाए जा सकते हैं. इन तमाम मसलों को लेकर मीटिंग आयोजित हुई. इसमें खुफिया विभाग के अधिकारी भी शामिल रहे. पिछले दो साल से मेले में कांवड़ियों की तादाद कम रही है. ऐसे में इस बार कांवड़ियों की तादाद अधिक हो सकती है, जिसको लेकर कई राज्यों का पुलिस प्रशासन पूरी प्लानिंग कर रहा है.

उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार की अध्यक्षता में 17 वीं अन्तर्राज्यीय व अन्तरइकाई समन्वय बैठक (17th Inter State & Inter Agencies Co-ordination Meeting) का आयोजन पुलिस मुख्यालय स्थित सभागार में किया गया. इस दौरान पुलिस महानिदेशक ने कहा कि 14 जुलाई से 26 जुलाई तक कांवड़ यात्रा है. यह एक बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन है. हम सभी को इसकी चुनौतियों का पता है. कोरोना संक्रमण के चलते पिछले दो साल से कांवड़ यात्रा प्रतिबंधित थी. इस बार काफी अधिक संख्या में शिवभक्तों के आने की संभावना है.

Uttarakhand | The Kanwar yatra is happening after 2 years and thus a larger crowd is expected. We spoke about how to manage the rush, traffic & crowd. Almost 3 crore people had come in 2018-19 & we expect numbers to go up to 4 crores this time: DGP Uttarakhand Ashok Kumar pic.twitter.com/VA1kwDMuLE

