Mount Trishul Avalanche: त्रिशूल चोटी के पास मिले नौसेना के 4 पर्वतारोहियों के शव लाए गए बेसकैंप, रेस्क्यू जारी

पुष्कर चौधरी/चमोली: नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी और सेना के संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद त्रिशूल पर्वत पर आरोहण के दौरान हिमस्खलन की चपेट में आए लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीकांत यादव, लेफ्टिनेंट कमांडर योगेश तिवारी, लेफ्टिनेंट कमांडर अनंत कुकरेती और एमसीपीओ हरिओम के पार्थिव शरीर को हेलीकॉप्टर द्वारा के जरिए बेस कैंप ले लाया गया है. सभी शवों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जोशीमठ पोस्टमार्टम ले जाया गया जहां पर चारों जवानों के शवों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है.

शुकवार को एवलांच की चपेट में आया था दल

प्राप्त सूचना के अनुसार भारतीय नौसेना के पर्वतारोहियों की 20 सदस्यीय टीम ने 7,120 मीटर ऊंचाई वाली त्रिशूल चोटी पर चढ़ाई के लिए एक अभियान शुरू किया था. ये दल शुक्रवार सुबह एवलांच की चपेट में आ गया था. घटना पर शोक जताते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर कहा कि त्रिशूल पर्वत पर भारतीय नौसेना के पर्वतारोहण अभियान का हिस्सा रहे चार नौसेना कर्मियों की दुखद मौत से गहरा दुख हुआ. इस त्रासदी में राष्ट्र ने न केवल अनमोल युवा बल्कि साहसी सैनिकों को भी खोया है.

Deeply anguished by the tragic death of four Navy personnel who were part of the Indian Navy mountaineering expedition to Mt. Trishul. The nation has not only lost precious young lives but also courageous soldiers in this tragedy.

