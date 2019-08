श्रीनगर: आतंकी हमले के मद्देनजर अमरनाथ यात्रा पर जारी हुई एडवायजरी के बाद जम्मू-कश्मीर की राजनीतिक पार्टियों में उथल-पुथल मची हुई है. पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि राज्य के लोगों में डर का माहौल पैदा किया जा रहा है. जम्मू-कश्मीर की पहचान को छीनने की कोशिश हो रही है. वहीं, इन सबके बीच जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने बड़ा बयान दिया है. न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, सत्यपाल मलिक ने नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अबदुल्ला और अन्य से बातचीत पर कहा कि सभी को संतुष्ट कर दिया गया है. उन्हें मुझसे जो अपेक्षा थी, मैंने वैसा ही किया.

#WATCH J&K Guv on rumours regarding situation in J&K:..I've talked to everybody in Delhi&nobody has given me any hint that we'll do this or that. Somebody's saying there'll be trifurcation,somebody says Article 35 A, 370...Nobody has discussed these things with me either PM or HM pic.twitter.com/RKmb7ahfLE

