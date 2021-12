चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश, हादसे के बाद का वीडियो आया सामने

नई दिल्ली: तमिलनाडु के नीलगिरी जिले के कुन्नूर में बुधवार सेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त (Indian Air Force Helicopter Crashes) हो गया, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत (CDS Bipin Rawat) समेत सेना के कई वरिष्ठ अधिकारी सवार थे और एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए जा रहे थे. भारतीय वायु सेना ने हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच के आदेश दिए हैं.

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत (CDS Bipin Rawat) को लेकर जा रहे हेलीकॉप्टर के क्रैश होने के बाद का वीडियो सामने आया है, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद भीषण आग लग गई. हेलीकॉप्टर जिस इलाके में गिरा है, वह जंगल का क्षेत्र है. यह हादसा घने कोहरे के बीच नंजप्पनचथिराम इलाके में हुआ और शुरुआती दृश्यों में हेलीकॉप्टर में आग की लपटें उठते हुए देखी गई.

#WATCH | Latest visuals from the spot (between Coimbatore and Sulur) where a military chopper crashed in Tamil Nadu. CDS Gen Bipin Rawat, his staff and some family members were in the chopper.

(Video Source: Locals involved in search and rescue operation)

