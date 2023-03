HDFC Bank Fraud: सावधान! HDFC खाताधारक के लिए चेतावनी, वरना एक क्लिक और बैंक बैलेंस हो जाएगा Zero

Bank Scam Alert: इंटरनेट के बढ़ते पहुंच के साथ ही दुनिया तेजी से डिजिटल वर्ल्ड की तरफ शिफ्ट हो रही है. अब ज्यादा से ज्यादा काम लोग घर बैठे कर ले रहे हैं. खाना ऑर्डर करने से लेकर दवा ऑर्डर करने तक, कई काम आपके एक क्लिक पर हो जा रहा है. एक क्लिक पर आप बैठे-बैठे कितने सारे पेमेंट कर देते हैं और एक क्लिक पर आपका मनचाहा ड्रेस आपके घर पहुंच जाता है लेकिन यही एक क्लिक आपको बहुत बड़ी मुश्किल में डाल सकता है. यह खबर खासकर एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank Holders) के खाताधारकों के लिए है.

क्या हो रही है परेशानी?

जैसा की हम जानते हैं कि जिस स्पीड से दुनिया डिजिटल होती जा रही है. उसी स्पीड से फ्रॉड करने वाले भी एडवांस होते जा रहे हैं. हाल फिलहाल में HDFC बैंक के खाताधारकों की ओर से एक शिकायत देखने को मिली है. सबसे पहले उनके फोन पर मैसेज आता है जिसमें खाताधारकों से उनका केवाईसी और पैन अपडेट करने के लिए कहा जाता है या फिर उसी मैसेज में एक लिंक दिया जाता है जिस पर जाकर पैन अपडेट करने को कहा जाता है और जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपका बैंक बैलेंस शून्य हो जाता है.

क्या होता है फिर?

जैसे ही आप दिए गए मैसेज में लिंक पर क्लिक करते हैं, वैसे ही हैकर को आपके फोन का एक्सेस मिल जाता है और वह आपके फोन का इस्तेमाल अपने मनमर्जी से करता है. एचडीएफसी बैंक होल्डर को जो मैसेज आ रहा है, वह कुछ इस तरह है "Dear customer your HDFC account will be hold today please update your KYC immediately click here".

क्या होता है अगला स्टेप?

एक सोशल मीडिया यूजर ने ट्वीट कर बैंक से सवाल पूछा तो बैंक में जवाब दिया कि बैंक की तरफ से इस तरह का कोई भी मैसेज नहीं भेजा जा रहा है. अगर किसी के पास इस तरह का कोई मैसेज आता है तो भूलकर भी क्लिक न करें.

कैसे बचें इस फ्रॉड से?

इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी किसी दूसरे शख्स को अपना एटीएम पिन, सीवीवी नंबर और खाते से जुड़ी कोई भी जानकारी न दें. यूपीआई पासवर्ड बनाते हुए उसे हमेशा ही स्ट्रांग रखें. अगर कोई मैसेज आपको फ्रॉड नजर आता है तो तुरंत बैंक की शाखा में कॉल करें. आपको बता दें कि बैंक कभी भी मैसेज करके आपसे आपका सीवीवी नंबर, पिन, पासवर्ड और ओटीपी नहीं मांगता है.

