UP: क्रिकेट के मैदान पर उतरे सीएम योगी, शानदार बल्लेबाजी से लूटी वाहवाही, देखें VIDEO

Sardar Patel National Divyang Cup T20: अपने सख्त शासन के लिए जाने जाने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ का सोमवार को अलग अंदाज देखने को मिला. उन्होंने क्रिकेट के मैदान में हाथ आजमाया और बैट से शानदार शॉट का प्रदर्शन किया. यूपी के मुख्यमंत्री सरदार पटेल राष्ट्रीय दिव्यांग-टी20 कप टूर्नामेंट का उद्घाटन करने लखनऊ में थे. उद्घाटन कार्यक्रम के बाद सीएम योगी ने क्रिकेट खेला.

टी20 कप का फाइनल 7 नवंबर को

सरदार पटेल राष्ट्रीय दिव्यांग कप टी20 के दूसरे सत्र का उद्घाटन समारोह 31 अक्टूबर, 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लखनऊ के इकाना स्टेडियम में किया गया. देश के दिव्यांग क्रिकेटरों के लिए यह सबसे बड़ा टूर्नामेंट है. देश भर से दिव्यांग क्रिकेटरों की बीस टीमें आठ दिवसीय श्रृंखला के विजेता बनने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं. टी20 कप का फाइनल 7 नवंबर को लखनऊ के के डी बाबू क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. दीपा मलिक, (पद्म श्री, खेल रत्न और अर्जुन अवार्डी), पैरालंपिक पदक विजेता, सरदार पटेल राष्ट्रीय दिव्यांग टी 20 कप की ब्रांड एंबेसडर हैं.

यहां देखें वीडियोः

#WATCH | Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath plays cricket after the inaugural program of 'Sardar Patel National Divyang-T20 Cup' tournament, in Lucknow pic.twitter.com/un8e0w1acB

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) October 31, 2022