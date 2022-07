WBSSC Teacher Recruitment Scam: जिसके घर हुई 55 करोड़ से ज्यादा की रिकवरी वो अर्पिता निकली 11819 रुपये के फ्लैट मेंटिनेंस बिल की डिफाल्टर

WBSSC Teacher Recruitment scam 2022: पश्चिम बंगाल (West Bengal) में हुए शिक्षक भर्ती घोटाले (Techer's Vaccancy Scam) को लेकर जहां एक ओर ईडी तेजी से अपनी पूछताछ और अन्य कार्रवाई कर रही है वहीं दूसरी ओर इस मामले को लेकर लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं. इसी मामले में गिरफ्तार अर्पिता मुखर्जी (Arpita Mukherjee) के फ्लैट पर ईडी (ED) की टीम ने छापेमारी की थी. पिछले हफ्ते से चल रही 2 रेड में अबतक कुल 50.36 करोड़ रुपये कैश और 5.07 करोड़ रुपये का सोना बरामद होने की पुष्टि हुई है. यानी अबतक ईडी की टीम 55 करोड़ रुपये से ज्यादा की काली कमाई जब्त कर चुकी है. इस बीच अर्पिता को लेकर एक ऐसी बात पता चली है जिस पर किसी का भी यकीन करना मुश्किल हो रहा है.

फ्लैट मेंटिनेंस बिल की डिफाल्टर अर्पिता

दरअसल इसी साल अर्पिता मुखर्जी (Arpita Mukherjee) जनवरी से लेकर मार्च 2022 तक अपने फ्लैट के मेंटिनेंस बिल के 11819 रुपये नहीं दे पाईं थी तो सोसाइटी ने उनके ऐसे बकाये दारों के नाम की सूची सोसायटी में जगह-जगह चस्पा कर दी थी. अब भला जिसके घर से पश्चिम बंगाल एसएससी रिक्यूटमेंट स्कैम (West Bengal SSC recruitment scam) मामले की जांच के दौरान 55 करोड़ से ज्यादा रुपयों की रिकवरी हुई हो वही अपने फ्लैट के मेंटिनेंस के करीब 12 हजार रुपये न दे पाया हो भला ये कैसे हो सकता है. अब इसी सवाल का जवाब पता करना लोगों के लिए किसी यक्ष प्रश्न से कम नहीं है.

आप भी देखिए सोसाइटी का नोटिस

अब बात बेलघारिया (Belgharia) स्थित अर्पिता मुखर्जी के क्लब टाउन हाइट्स अपार्टमेंट (Club Town heights apartment) में लगे उसी नोटिस बोर्ड की जहां से ईडी के अधिकारियों ने 8 ट्रंक में करीब 27.9 करोड़ रुपये खोज निकाले थे और उसी घर के फ्लैट मेंटिनेंस के 11,819 रुपये अर्पिता नहीं चुका पाई थीं. अब यही नोटिस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

52 CRORE Cash has been recovered from Arpita Mukherjee's residence but She has not given her flat maintenance charges of Rs. 11,809.

Below is the Notice- pic.twitter.com/ky4AWSwEtS

