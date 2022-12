Weather Update Today: धुंध के बीच यहां विजिबिलिटी बस 50 मीटर, मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर जारी की ये चेतावनी

Weather News Today 7 December: पहाड़ी राज्यों में हो रही बर्फबारी का असर नजर आने लगा है. उत्तर भारत के कई राज्यों के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है जिससे ठंड बढ़ने लगी है. यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड समेत कई राज्यों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. बादलों की लुकाछिपी, धुंध और कोहरे की वजह से कई जगह विजिबिलिटी भी कम होने लगी है. इस बीच मौसम विभाग ने आज देश भर के लिए मौसम का जो अनुमान लगाया है, आइए जानते हैं.

देश के मौसम का हाल

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के दक्षिणपूर्व और अंडमान सागर में जो कम दबाव का क्षेत्र बना था उसकी वजह से बुधवार 7 दिसंबर और गुरुवार 8 दिसंबर को दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है. IMD ने कहा भीषण बारिश के दौरान तेज हवाएं भी चलेंगी.

Depression lay centred at 2330hrs IST of 6th Dec, 2022 over southeast Bay of Bengal about 840km east-southeast of Karaikal and about 900km southeast of Chennai. pic.twitter.com/vRvD6CIGq7

— India Meteorological Department (@Indiametdept) December 6, 2022