बारिश ने तोड़ा 32 सालों का रिकॉर्ड, कड़ाके की ठंड के बीच बढ़ेगी मुसीबत; IMD ने किया अलर्ट

नई दिल्ली: कड़ाके की ठंड (Cold) के बीच देश के कई हिस्सों में बारिश (Rain) का दौर जारी है. दिल्ली (Delhi) में तो बारिश को लेकर बीते 32 साल का रिकॉर्ड टूटा है. राष्ट्रीय राजधानी में बीते शनिवार तक, लगभग 70 मिलीमीटर बारिश हुई जो कि इस महीने में पिछले 32 साल में हुई सर्वाधिक बारिश है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने यह जानकारी दी.

आईएमडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दिल्ली में बीती रात साढ़े नौ बजे तक 69.8 मिलीमीटर बारिश हुई. उन्होंने बताया कि इससे पहले जनवरी 1989 में राष्ट्रीय राजधानी में 79.7 मिलीमीटर बारिश हुई थी.

उत्तर भारत में कंपकंपाती सर्दी के बीच बारिश ने मुश्किलें पैदा कर दी हैं. मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, पश्चिमी विक्षोभ जम्मू कश्मीर और आसपास के इलाकों पर बना हुआ है और प्रेरित चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान के हिस्सों पर बना हुआ है. जिससे मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी जारी है.

IMD के मुताबिक, पश्चिमी विक्षोभ के कारण दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम यूपी, चंडीगढ़ में आज (रविवार) भी बारिश होगी. बीते 2 दिन से बारिश की गतिविधियों के चलते तापमान में गिरावट आई है. साथ ही शीतलहर भी कहर बरपा रही है.

मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि आने वाले दिनों में कोहरा देखने को मिल सकता है. 26 जनवरी को राजधानी दिल्ली घना कोहरा देख सकती है. वहीं हल्का कोहरा तो सोमवार से ही दिखना शुरू हो जाएगा.

ठंड से जूझ रहे हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, झारखंड और पंजाब के लोगों को अभी राहत मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है. शीत लहर की चुनौती के साथ गलन की समस्या बढ़ती जा रही है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक दिल्ली में शनिवार को लगातार बारिश होने से अधिकतम तापमान सामान्य से सात डिग्री गिरकर 14.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जो इस मौसम का अबतक का सबसे कम अधिकतम तापमान है.

मौसम विज्ञानियों ने रविवार को आसमान में बादल छाये रहने एवं हल्की वर्षा होने का अनुमान जताया है. रविवार को अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है.

इस बीच लगातार बारिश के चलते पैदल यात्रियों और दोपहिया वाहन चालकों को परेशानी हुई. मौसम में बदलाव के बाद शुरू हुई बारिश ने जहां लोगों की परेशानी बढ़ाई वहीं तेज हवा ने भी लोगों को कंपाने और अलाव तापने पर मजबूर किया.

दिल्ली के अलावा गाजियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा और गुरुग्राम में भी तेज बारिश का दौर जारी है. मौसम विभाग की मानें तो आज भी आसमान में बादल छाए रहेंगे और बारिश की भी संभावना है. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी बारिश की संभावना है. इसके साथ ही न्यूनतम पारा भी 2-4 डिग्री तक बढ़ने के आसार हैं. हवा ने भी मौसम में ठंड के असर को कई गुना बढ़ा दिया है.

23/01/2022: 08:00 IST; Light intensity intermittent rain/drizzle would continue to occur over and adjoining areas of Saharanpur, Deoband, Nazibabad, Muzaffarnagar, Bijnaur, Hastinapur, Chandpur, Kithor, Amroha, Moradabad, Garhmukteshwar, Sambhal (U.P.) during next 2 hours. pic.twitter.com/FEh3kS6y2m

— India Meteorological Department (@Indiametdept) January 23, 2022