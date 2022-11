Weather update: ठंड बढ़ाएगी ठिठुरन, दिल्ली से UP तक लुढ़का पारा; जानें मौसम का हाल

IMD Weather Update India: पहाड़ी राज्यों की चोटियों में हो रही बर्फबारी की वजह से उत्तर भारत के कुछ शहरों में शीतलहर का अलर्ट (Cold wave alert) का असर दिख रहा है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली और आस-पास पारा लगातार लुढ़कता जा रहा है. इस बीच मौसम विभाग (IMD) की ओर से चेतावनी जारी की गई है कि अगले हफ्ते से मौसम में तेजी से बदलाव (weather change) आएगा और तापमान और नीचे चला जाएगा.

अगले 48 घंटों के दौरान उत्तरी अंडमान सागर के ऊपर एक नया चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र उभरने की संभावना है. अगले 5 दिनों के दौरान ओडिशा में न्यूनतम तापमान में 3-5⁰ C तक की गिरावट आने की संभावना है.

दिल्ली का मौसम

राष्ट्रीय राजधानी में बीते बुधवार को न्यूनतम पारा सामान्य से तीन लुढ़ककर सीजन का सबसे कम आठ डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो इस मौसम में अब तक का सबसे कम न्यूनतम तापमान है. ये तापमान सामान्य से तीन डिग्री कम बताया गया है. यह 23 नवंबर 2020 (6.2 डिग्री सेल्सियस) के बाद से नवंबर महीने में दर्ज किया गया सबसे कम तापमान है. वहीं, अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से एक डिग्री कम है.

IMD का पूर्वानुमान है कि अगले 24 घंटे में पारा और गिरेगा. इसके साथ ही दिल्ली और एनसीआर के कुछ हिस्सों में गुरुवार सुबह हल्की धुंध छाई रहेगी. इससे पहले सोमवार को न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था. वहीं, वायु गुणवत्ता ‘खराब’ श्रेणी में रही. बुधवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 237 रहा. मंगलवार को यह 255 था. 201 से 300 के बीच एक्यूआई ‘खराब’, 301 से 400 के बीच ‘बहुत खराब’ और 401 से 500 के बीच एक्यूआई ‘गंभीर’ माना जाता है.

A fresh cyclonic circulation is likely to emerge over north Andaman Sea during next 48 hours.

Minimum Temperature Forecast

Gradual fall in minimum temperatures by 3-5⁰ C likely over Odisha during next 5 days. pic.twitter.com/GYLAPn27BB

