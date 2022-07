Weather Update: इस राज्य के लोग हो जाएं अलर्ट, 2 दिन तक भारी बारिश; जानें अपने शहर का हाल

Weather Forecast Today Updates: दिल्ली-एनसीआर में बारिश का लुका छिपी का खेल जारी है. यहां शुक्रवार शाम से ही रुक-रुक कर हो रही बारिश का सिलसिला जारी है. देश के अधिकतर हिस्सों में मानसून (Monsoon) की बारिश देखने को मिल रही है. मैदानी से लेकर पहाड़ी इलाकों तक बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं. इस बीच मौसम विभाग (IMD) ने उत्तराखंड (Uttarakhand) में अगले चार दिनों तक भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है. मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

आईएमडी का अलर्ट

31 जुलाई से 2 अगस्त के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, 29 से 2 अगस्त तक तटीय कर्नाटक, केरल और मोहे में बारिश हो सकती है. मौसम विज्ञान विभाग ने 31 जुलाई से 2 अगस्त तक तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी वर्षा की भविष्यवाणी की है. आईएमडी ने कहा कि उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश और बिजली गिरने की संभावना है. अगले 4 दिनों के दौरान पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में भारी बारिश की गतिविधियां जारी रहने का अनुमान है. पश्चिम बंगाल में 31 जुलाई को मध्यम से तेज बारिश का अनुमान लगाया गया है. वहीं बिहार में 31 जुलाई से 2 अगस्त के बीच भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है.

Press Release (i) Heavy rainfall activity likely to continue over Northwest Indian plains today and decrease thereafter.

(ii) Heavy to very heavy rainfall activity likely to continue over the Western Himalayas during next 5 days. @ndmaindia @DDNewslive @moesgoi pic.twitter.com/PmO5S592s1

