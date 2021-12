कड़ाके की ठंड के लिए हो जाइए तैयार,आज भी इन राज्यों में बारिश का अलर्ट

नई दिल्ली: मौसम लगातार (India Weather) बदल रहा है, कभी बारिश तो कभी शीतलहर (COLD Wave) ने लोगों की पेरशानी बढ़ा रखी है. दिसंबर खत्म होने को है ऐसे में कड़ाके की ठंड की दस्तक हम पहले ही देख चुके हैं. पहाड़ी राज्यों में हो रही बर्फबारी के चलते उत्तर भारत (North India) में लगातार ठंड का प्रकोप बना हुआ है. पिछले दिनों राजधानी दिल्ली में हुई हल्की बारिश की वजह से अशांका बनी हुई थी कि ठंड बढ़ेगी, हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ. माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में फिर से देश के कई इलाकों में पारा गिरेगा. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने देश के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है. जिसके बाद पारा गिरना तय माना जा रहा है. आज भी दिल्ली समेत कई राज्यो में मेघा बरस सकते हैं. आइए जानते हैं मौसम के सभी ताजा अपडेट.

मौसम विभाग के अनुसार बुधवार यानी 29 दिसंबर तक कुछ उत्तरी राज्यों में बारिश और बर्फबारी की आशंका है. आज और कल (27 और 28 दिसंबर) जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी की संभावना है. उधर, उत्तराखंड में आज भी बारिश हो सकती है. आइएमडी के ताजा अपडेट के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान में आज बारिश की संभावना बनी हुई है. ऐसे में उत्तर भारत के इन राज्यों में एक बार फिर से कड़ाके की ठंड बढ़ जाएगी.

वहीं बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो यहां के कई हिस्सों में आज से बुधवार तक मध्यम बारिश होने की संभावना है. आज पूर्वी और उससे सटे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में भी गरज के साथ छींटे पड़ने, बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना बनी हुई है. उधर, मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भी बारिश का अनुमान है, जबकि पूर्वी हिस्से में बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में 28 से 30 दिसंबर के दौरान बारिश का अलर्ट जारी है. आइएमडी के मुताबिक, आज पश्चिम बंगाल, सिक्किम के कई हिस्सों में भी गरज के साथ ओलावृष्टि हो सकती है.

i) Wet spell over northwest India on 27 & 28; over central India during 27-29 and over east India during 28 - 30 Dec

ii)Dense fog in isolated pockets over Punjab, Haryana, north Rajasthan in night/morning hrs during next 4 days and over UP & Saurashtra & Kutch during next 2 days pic.twitter.com/0FJQCso1m7

— India Meteorological Department (@Indiametdept) December 27, 2021