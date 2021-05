पश्चिम बंगाल: बीजेपी के सांसद Jagannath Sarkar और Nishith Pramanik ने MLA पद से दिया इस्तीफा, हाल में जीता था चुनाव

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में विधान सभा चुनाव जीतने के बाद बीजेपी के दो सांसदों ने विधायकी से इस्तीफा दे दिया है. दोनों सांसद जगन्नाथ सरकार (Jagannath Sarkar) और निशीथ प्रामाणिक (Nishith Pramanik) बुधवार को असेंबली भवन पहुंचे और स्पीकर को अपना इस्तीफा सौंप दिया.

बंगाल विधान सभा में MLA पद से इस्तीफा देने के बाद सांसद निशीथ प्रामाणिक (Nishith Pramanik) ने कहा कि उन्होंने केवल पार्टी नेतृत्व के आदेशों का पालन किया है. पार्टी ने ही यह फैसला किया कि वे विधायक पद से इस्तीफा दें तो उन्होंने आज स्पीकर को अपना त्यागपत्र सौंप दिया.

उधर बीजेपी सांसदों के विधायक पद से इस्तीफे के बाद बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी ने चुटकी ली है. टीएमसी के सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने कहा, 'बीजेपी ने बंगाल चुनाव में अपने 4 लोक सभा सांसद और एक राज्य सभा सांसद को मैदान में उतारा था. उनमें से 3 चुनाव हार गए और 2 जीते. इन जीते हुए सांसदों ने भी आज रिजाइन कर दिया. दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी ने चुनाव में शून्य हासिल करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया.'

#BJP fielded 4 sitting LS MPs, incl a Union Min & 1 RS MP for #BengalPolls. 3 lost. 2 won. Now these 2 to quit as MLAsThey were elected last week! World’s largest (sic) party have set a world record for electoral egg on face.

One Nation One Election! What say Narendra, Amit

— Derek O'Brien | ডেরেক ও'ব্রায়েন (@derekobrienmp) May 11, 2021