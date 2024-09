कौन हैं स्वप्ना पाटकर? मुंह बंद रखने के लिए रेप और मौत की धमकी, संजय राउत पर लगा गंभीर आरोप

Swapna Patkar: गोरेगांव के पात्रा चॉल से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की गवाह स्वप्ना पाटकर ने एक लेटर लिखा है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अतिरिक्त निदेशक (पश्चिमी क्षेत्र) को एक पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि मामले की जांच के दौरान उनके द्वारा दिए गए बयानों को बदलने के लिए उन्हें रेप और जान से मारने की धमकी दी गई. इस मामले में शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत भी एक आरोपी हैं.

ईडी को लिखे पत्र में पाटकर ने कहा है कि मैं आपके संज्ञान में लाना चाहती हूं कि मामले के आरोपी और उसके गुंडे लगातार मुझे धमकाने में लगे हैं और अन्य लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं. मुझे लगातार धमकाया जा रहा है. जांच के दौरान दिए गए अपने बयानों को बदलने के लिए कहा जा रहा है और दबाव डाला जा रहा है.

Swapna Patkar, a witness in the Patra Chawl land case, wrote to Addition Director (Western Region), ED alleging rape and life threats to her "for changing the statements given during the investigation of the case"

The letter reads, "I would like to bring it to your notice that… pic.twitter.com/Q3G5pHFWTx

— ANI (@ANI) August 31, 2024