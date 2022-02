नई दिल्ली: यूक्रेन पर रूस के हमले से पैदा हुई स्थिति के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) से बात की और तत्काल हिंसा रोकने की अपील करते हुए सभी पक्षों को कूटनीतिक बातचीत के जरिए सुलझाने की सलाह दी. रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन (Joe Biden) से ज्यादा भारत के रुख की काफी चर्चा हो रही है. जो बाइडेन ने भी कहा है कि वह रूस-यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर भारत से विचार-विमर्श करेंगे.

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) ने पूर्वी यूक्रेन के दो इलाकों दोनेत्स्क और लुहांस्क को स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में मान्यता दे दी थी. इस पर भारत ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में अपना पक्ष रखा था. इन दोनों इलाकों को रूस समर्थित विद्रोहियों ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ दोनेत्स्क और लुहांस्क घोषित किया था और 2014 से ही ये यूक्रेन से लड़ रहे हैं. इसके साथ ही पुतिन ने रूसी सैनिकों को भी इन इलाकों में जाने का आदेश दिया था.

पुतिन के इसी फैसले को लेकर मंगलवार को यूएन सुरक्षा परिषद की बैठक हुई थी, जहां भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने भारत का पक्ष रखते हुए सभी से संयम बरतने की अपील की थी. एक तरफ पश्चिमी देशों ने व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) को आड़े हाथों लिया तो दूसरी तरफ भारत ने न रूस की निंदा की और न ही यूक्रेन की संप्रभुता की बात की. भारत के इस रुख पर कई लोगों सवाल उठाए तो कई लोगों बिल्कुल सही ठहराया.

अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) से बात की है और इस दौरान उन्होंने 'अपने दीर्घकालिक दृढ़ विश्वास' को दोहराया कि रूस और उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (NATO) समूह के बीच मतभेदों को सिर्फ 'ईमानदार और गंभीर वार्ता' से ही सुलझाया जा सकता है. प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के अनुसार, बातचीत के दौरान पुतिन ने पीएम मोदी को यूक्रेन से संबंधित हालिया घटनाक्रम से अवगत कराया. इसके बाद पीएम मोदी ने तत्काल हिंसा रोकने की अपील की और सभी पक्षों से कूटनीतिक बातचीत और संवाद की राह पर लौटने के ठोस प्रयास करने का आह्वान किया.'

इससे पहले यूक्रेन ने भारत से मदद की मांग की थी. भारत में यूक्रेन के राजदूत इगोर पोलिखा ने कहा कि प्रधनमंत्री नरेंद्र मोदी उन कुछ गिने-चुने नेताओं में शामिल शामिल हैं, जिनकी बात रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सुनते हैं. नई दिल्ली और मास्को के साथ इस निकटता का उपयोग स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कर सकती है. पोलिखा ने मीडिया से कहा, 'मैं आपके मंत्रालय पर जारी सभी रिपोर्ट देखता हूं और यूक्रेन में आपके नागरिकों के लिए ताजा परामर्श को भी देखा है. हम भारत के रुख को लेकर 'काफी असंतुष्ट' हैं. हम भारत से मजबूत आवाज का आग्रह करते हैं. इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रपति पुतिन से बात कर सकते हैं.'

द हिन्दू अखबार के अंतरराष्ट्रीय मामलों के संपादक स्टैनली जॉनी ने भारत के रुख पर सवाल उठाने वालों को आड़े हाथों लिया. 22 फरवरी को किए ट्वीट में उन्होंने कहा, 'यूक्रेन मामले में रूस को लेकर भारत के रुख की जो आलोचना कर रहे हैं, वे बुनियादी तथ्यों की उपेक्षा कर रहे हैं. रूस और भारत के गहरे रिश्ते हैं और भारत अपने हितों के खिलाफ फैसला नहीं ले सकता.' उन्होंने आगे कहा, 'जहां तक नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की बात है तो रूस ने क्राइमिया को अपने में मिलाया और डोनबास को मान्यता दी तो बहुत ही तीखी अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया आई, लेकिन इजराइल ने गोलान या पूर्वी यरुशलम को मिलाया तो उसे मान्यता मिल गई. तुर्की ने सीरिया के क्षेत्र पर कब्जा किया तो बात तक नहीं हुई. हमें असली राजनीति पर बात करनी चाहिए.'

Those who attack India for not taking a more critical view of Russia are ignoring the basic fact that it has deep ties with Russia (which has assumed a greater significance in recent yrs given the changes in Asia) and that it's also is taking decisions based on its self interest.

