जब एक सास ने निभाया मां का फर्ज, समाज में पेश की अनोखी; इमोशनल कर देगी ये कहानी

Widow daughter in law marriage after mother in law permission : कमला देवी के मुताबिक 5 साल की मेहनत के बाद उनकी विधवा बहू का सेलेक्शन पहले अटैंप्ट में लेक्चरर पद के लिए हुआ. जिसके बाद सास ने बहू को बेटी मानते हुए बड़ा कदम उठा लिया.