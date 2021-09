साड़ी पहनकर रेस्टोरेंट पहुंची महिला, कर्मचारियों की इस हरकत पर मच गया बवाल

नई दिल्ली: सोशल मीडिया (Social Media) पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला से कहा जा रहा है कि वह साड़ी में इस बड़े रेस्तरां के भीतर नहीं जा सकती हैं. 16 सेकेंड के इस वीडियो में एक महिला और एक पुरुष जो रेस्तरां के कर्मी लग रहे हैं. वीडियो में आवाज सुनाई दे रही है कि नियमों के तहत साड़ी पहनकर अंदर आने की इजाजत नहीं है. मैम, हम आपको स्मार्ट कैजुअल अलाउ कर रहे हैं लेकिन साड़ी पहनकर भीतर जाने की अनुमति नहीं है.

इस वीडियो पर लेखिका शेफाली वैद्य ने टिप्पणी की. उन्होंने लिखा ‘ये कौन तय कर रहा है कि साड़ी ‘स्मार्ट वियर’ नहीं है? मैंने अमेरिका, UAE के साथ-साथ UK के मशहूर रेस्तरा में साड़ी पहनी है. मुझे किसी ने नहीं रोका और कोई अक्वीला रेस्तरां (Aquila restaurant ) भारत में एक ड्रेस कोड बना कर तय कर रहा है कि साड़ी स्मार्ट नहीं है! यह आश्चर्यजनक है.’

Who decides sari is not ‘smart wear’? I have worn sarees at the best restaurants in the US, UAE as well in UK. No one stopped me. And some Aquila Restaurant dictates a dress code in India and decides saree is not ‘smart enough’? Bizarre. pic.twitter.com/8c6Sj1RNha

— Shefali Vaidya. (@ShefVaidya) September 22, 2021