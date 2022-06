Watch: पानी में तिनके की तरह बह गया विशाल पुल, वीडियो देख लोग रहे गए भौचक्के

Bridge Washed Away: देश में मॉनसून (Mansoon) की आहट शुरू हो चुकी है. मौसम विभाग (IMD) ने असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है. इसी बीच मेघालय का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक पुल नदी में तिनके की तरह बह जाता है.

इस बहने वाले पुल का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. पुलिस ने भी इस वीडियो को कंफर्म किया है. जानकारी के मुताबिक, मेघालय के दक्षिण गारो हिल्स (South Garo Hills) और वेस्ट गारो हिल्स (West Garo Hills) जिले के सीमा क्षेत्र पर लकड़ी का एक पुल बना हुआ है. ये पुल जिजिका (Jijika) को मेगुआ (Megua) से जोड़ता है.

जानकारी के मुताबिक, मेघालय में भारी बारिश के बाद नदी में आई बाढ़ में यह पुल तिनके की तरह बह जाता है. वहां खड़े लोगों ने इस बहते हुए पुल का वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

बता दें कि गारो हिल्स में गुरुवार को दो अलग-अलग जगहों पर भूस्खलन की घटना हुई. गारो हिल्स में हुई घटना में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई. वहीं, दो को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं, दूसरी घटना साउथ वेस्ट गारो हिल्स के बेतासिंग इलाके में हुई, जिसमें ढाई साल के बच्चे की मौत हो गई.

मौसम विभाग ने 10-11 जून को मेघालय में भारी बारिश (204.5 मिमी से अधिक) की चेतावनी दी है. अगले कुछ दिनों तक अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भारी बारिश की आशंका है. असम पिछले महीने बाढ़ की लहर की चपेट में आ गया था, जिससे काफी नुकसान पहुंचा था.

#WATCH | A wooden bridge connecting Jijika to Megua which is the border area of Meghalaya's South Garo Hills and West Garo Hills district, was washed away by flood waters on Thursday, June 9



